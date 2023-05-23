الرئيس تبون يزور ضريح الشاعر البرتغالي دي كامويس.. من يكون؟ (فيديو)

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على ضريح الكاتب والشاعر البرتغالي لويس فاس دي كامويس، في ثاني أيام زيارته إلى البرتغال.

ويعتبر لويس دي كامويس، الكاتب والشاعر الذي عاش في القرن 16، من أبرز أدباء البرتغال والبرازيل الناطقة بالبرتغالية. فهو صاحب ملحمة “لوسياديس” الشعرية، التي تخلّد تاريخ البلاد ورحلات المستكشف فاسكو دي غاما حول العالم.

ويعرّف موقع تعليمي رسمي في البرازيل الشاعر دي كامويس بأنه “أعظم كاتب في الفترة الكلاسيكية، وأحد أهمّ ممثلي الأدب العالمي”.

لقاء بين الرئيس تبون وممثلين عن الجالية الجزائرية في البرتغال

وأمس الإثنين، التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع ممثلين عن الجالية الجزائرية في البرتغال. في مستهلّ زيارة يجريها إلى البلاد.

وأكد الرئيس تبون خلال هذا اللقاء، “حرصه الدائم على التكفّل بانشغالات أفراد الجالية وإبقاء صوتهم مسموعا”، وفق ما نقله التلفزيون العمومي.

ووصل الرئيس تبون يوم الإثنين إلى البرتغال، في زيارة دولة يجريها إلى البلاد مدّتها يومان. وهي تندرج، حسب بيان للرئاسة، “في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين”.

كما تهدف زيارة الرئيس تبون إلى “دفع العلاقات الجزائرية البرتغالية نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين”.

ورافقت مقاتلات للجيش الوطني الشعبي، الطائرة الرئاسية التي أقلّت الرئيس تبون والوفد المرافق له، في الأجواء الجزائرية، في بداية رحلتها نحو البرتغال.