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رياضة

الرئيس تبون يستقبل المنتخب الوطني قبل تنقله لخوض “المونديال”

عمر سلامي
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الرئيس تبون يستقبل المنتخب الوطني قبل تنقله لخوض “المونديال”

وصل المنتخب الجزائري، قبل قليل، إلى مقر رئاسة الجمهورية، حيث سيستقبل من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، قبل التنقل للمشاركة في المونديال.

وسيتنقل “الخضر” أمسية اليوم الأحد، على الساعة الخامسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة تحضيراته للمونديال.

وخاض أشبال بيتكوفيتش صبيحة الأحد، آخر حصة تدريبية لهم بالمركز التقني بسيدي موسى.

وسيواجه “الخضر”، يوم 10 جوان الجاري، منتخب بوليفيا، قبل دخول غمار المونديال يوم 17 جوان بمواجهة الارجنتين، في إطار الجولة الأولى.

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