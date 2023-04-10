الرئيس تبون يستقبل سفيري التشيك وفيتنام (صور)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، سفيري جمهوريتي التشيك وفيتنام الاشتراكية، في إطار زيارتي وداع إثر انتهاء مهامهما بالجزائر.

ويتعلق الأمر حسب بيان للرئاسة بكل من:

سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية نغويان تانه فينه،

وسفيرة جمهورية التشيك السيدة لينكا بوكورنا.

وقد أجري هذا الاستقبال، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد النذير العرباوي، يضيف ذات البيان.

الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

وفي 6 أفريل، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مراسم تقديم اعتمادات 5 سفراء جدد، بصفتهم رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلدانهم.

وجرت مراسم استلام اعتماد السفراء الجدد، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد استلم الرئيس تبون اعتمادات سفراء كل من: