-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يستقبل سفيري التشيك وفيتنام (صور)

الشروق أونلاين
  • 1475
  • 0
الرئيس تبون يستقبل سفيري التشيك وفيتنام (صور)
ح.م
جانب من مراسم استلام أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، سفيري جمهوريتي التشيك وفيتنام الاشتراكية، في إطار زيارتي وداع إثر انتهاء مهامهما بالجزائر.

ويتعلق الأمر حسب بيان للرئاسة بكل من:

  • سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية نغويان تانه فينه،
  • وسفيرة جمهورية التشيك السيدة لينكا بوكورنا.

وقد أجري هذا الاستقبال، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد النذير العرباوي، يضيف ذات البيان.

الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد 

وفي 6 أفريل، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مراسم تقديم اعتمادات 5 سفراء جدد، بصفتهم رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلدانهم.

وجرت مراسم استلام اعتماد السفراء الجدد، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد استلم الرئيس تبون اعتمادات سفراء كل من:

  • جمهورية البيرو، خورخي إدواردو وارست كالي.
  • جمهورية غينيا بيساو، مامادو أليو جالو.
  • جمهورية بلغاريا، ماريانا نيكولايفا بويادجييفا.
  • جمهورية غانا، ياو سيدني بيمبونغ.
  • الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا بابائي.
مقالات ذات صلة
العثور على جثة طفل معلّقة في غصن شجرة بالشلف

العثور على جثة طفل معلّقة في غصن شجرة بالشلف

وفاة امرأة في انفجار للغاز بالعاصمة

وفاة امرأة في انفجار للغاز بالعاصمة

بالصور.. وزير الشؤون الدينية يستقبل الإمام وليد مهساس

بالصور.. وزير الشؤون الدينية يستقبل الإمام وليد مهساس

.. طلبة يبدعون في مؤازرة المحتاجين

.. طلبة يبدعون في مؤازرة المحتاجين

بوغالي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ حول الوضع في فلسطين الإثنين

بوغالي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ حول الوضع في فلسطين الإثنين

سطو مسلح على مركز بريد بالبويرة

سطو مسلح على مركز بريد بالبويرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد