الرئيس تبون يستقبل وفدا عن قيادتي حمس والأرندي

مشاورات تشكيل الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، وفدا عن قيادتي حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي، وذلك في إطار المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية حضر اللقاءات نور الدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.

ومن جانب حركة مجتمع السلم حضر اللقاء، إلى جانب عبد الرزاق مقري رئيس الحركة، كل من رئيس مجلس الشورى الوطني عبد القادر سماري وعبد الرزاق عاشوري نائب رئيس الحركة ومسؤول التنظيم بالحركة عبد العالي حساني.

كما استقبل رئيس الجمهورية أيضا وفدا عن التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أمينه العام الطيب زيتوني.