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الرئيس تبون يصادق على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يصادق على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي
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رئيس الجمهورية

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمّن التصديق على الاتفاق المتعلّق بإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي الموّقع بجدة في 16 ماي 2023.

وتمّ توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى المملكة، لترؤس أشغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية السعودية.

ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والسعودية، في شتى المجالات. وفقًا لمبدأ المساواة والمنافع المتبادلة.

ويتولى رئاسته الشرفية كلّ من الرئيس تبون وولي العهد السعودي، على أن يقوم بمهام الرئاسة التنفيذية وزير الخارجية الجزائري ونظيره السعودي.

وسيكون عمل المجلس ساريا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، ولمدة مماثلة. وهذا بموجب الاتفاق المبرم بين البلدين.

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