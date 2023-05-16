توقيع اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين الجزائر والسعودية

وقّع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء بجدة، رفقة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتفاقية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين الجزائر والسعودية.

كان ذلك خلال ترؤس الوزيرين لأشغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية السعودية، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

وحسب البيان، فقد تمحورت أشغال هذه الدورة حول “السبل والخطوات العملية لتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والسعودية. إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك”.

وتوّجت الأشغال على وجه الخصوص “بتدعيم الإطار الهيكلي والتنظيمي للعلاقات بين البلدين، بتوقيع اتفاقية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي”.

كما سمحت المشاورات بتأكيد “التزام الطرفين بمواصلة الجهود وتكثيفها، بغية رفع حجم المبادلات التجارية والاستثمارات البينية، بما يعود بالنفع على البلدين”، يضيف البيان.

توافق جزائري سعودي على دعم القضية الفلسطينية

من جانب آخر، تطرّق الطرفان إلى مستجدات القضية الفلسطينية. حيث أكدا ضرورة تفعيل مختلف الآليات التي أقرتها قمة الجزائر لحشد المزيد من الدعم لهذه القضية المركزية.

كما استعرض الوزيران “تطورات الأزمات في كل من السودان وليبيا والمنطقة المغاربية. إلى جانب التحديات المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء نتيجة امتداد وتفاقم حدّة التهديدات الإرهابية”.

وفي الختام، أعرب الوزيران عن “ارتياحهما لمستوى التوافقات القائمة في مواقف البلدين، تجاه المستجدات المشهودة على مختلف الأصعدة”.

عطاف يترأس 3 اجتماعات تحضيرية للقمة العربية في السعودية

وحلّ الوزير عطاف يوم الإثنين بجدّة السعودية، في زيارة رسمية يجريها للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية يوم 19 ماي.

وذكر بيان للوزارة، أن الوزير عطاف سيترأس رفقة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الثلاثاء، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية لسعودية.

وتم تأسيس هذه الآلية لتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، يذكّر بيان الخارجية.

وينتظر أن يتم التوقيع بهذه المناسبة، على اتفاقية ثنائية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي.

وفيما يتعلق بالتحضير للاستحقاق العربي المرتقب بجدة، سيشارك عطاف في الاجتماعات الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية.

وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري، سيترأس الوزير الجزائري اجتماعات: