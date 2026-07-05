الرئيس تبون يضع حجر الأساس لمشروع المعهد الجزائري للتداوي بالخلايا الجذعية والجينية

أشرف رئيـس الجمهـورية السيـد عبد المجيـد تبـون، اليوم الأحد 5 جويلية، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المعهد الجزائري للتداوي بالخلايا الجذعية والجينية بالرحمانية، وهذا في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، يعد هذا المعهد منشأة صحية وعلمية متخصصة في التداوي بالخلايا الجذعية والجينية، ويضم فضاءات للعلاج والبحث والتكوين في مجال الطب التجديدي والتكنولوجيا الحيوية.