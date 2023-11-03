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الجزائر

الرئيس تبون يعزي في وفاة عبد المالك مرتاض

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي في وفاة عبد المالك مرتاض
ح. م
عزى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وفاة الأكاديمي والأديب عبد المالك مرتاض، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 3 نوفمبر عن عمر الـ88 سنة.

عزى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وفاة الأكاديمي والأديب عبد المالك مرتاض، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 3 نوفمبر عن عمر الـ88 سنة.

رئيس الجمهورية كتب في نص تعزيته :

انتقل إلى جوار ربه في هذه الجمعة المباركة الدكتور عبد المالك مرتاض أحد أعمدة اللغة العربية في الجزائر ومربي الأجيال..رحل الرجل ويبقى الأثر..تعازيّ العميقة لأسرة الفقيد وألهمهم جميل الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.

عبد المالك مرتاض من مواليد 10 أكتوبر 1935 في تلمسان، كان أستاذا جامعيا وناقدا وأديبا له عديد الأعمال الأدبية، ويعد واحدا من أعمدة الدراسات النقدية في عصرنا.

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