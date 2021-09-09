الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر من ذوي الهمم المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية بطوكيو

كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، أبطال الجزائر من ذوي الهمم المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية بطوكيو.

وأقامت رئاسة الجمهورية احتفالا بقصر الشعب، على شرف الأبطال الذين شرّفوا الجزائر، حضره عدد من الوزراء، حيث حظي المكرمون بشهادات تقدير وعرفان، إضافة لمبالغ مالية، بعد أن أهدوا الجزائر 12 ميدالية، منها أربع ذهبيات ومثلها من الفضة والنحاس.

وقدرت منحة الرئيس لذوي الهمم، أصحاب الميداليات الذهبية بـ 180 مليون سنتيم، عدا البطل اسكندر جميل عثماني فكان من نصيبه 190 مليون سنتيم، فيما حاز أصحاب الفضية على 90 مليون، وأصحاب البرونزية على 48 مليون سنتيم.

كما أمر رئيس الجمهورية بالمناسبة بتعديل النص المحدد لكيفيات تطبيق الاحكام الأساسية لرياضي النخبة، بما يسمح بالمساواة في المنح بين رياضي النخبة.

يذكر أن الرئيس كان قد هنأ الأبطال المشاركين في شبه أولمبياد طوكيو، حيث خص الحاصلين على ميداليات ذهبية بتغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: “ألف مبروك لأبطال الجزائر، صفية جلال، اسكندر جميل عثماني، و اسمهان بوجعدار لإحرازهم ميداليات ذهبية وأرقاما عالمية بطوكيو. دمتم مفخرة للجزائر وقدوة لنظرائكم”.