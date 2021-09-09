-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
معارضو بعجي يقتحمون مقر حزب الأفالان ويعلنون شغور منصبه (صور)
الجزائر

الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر من ذوي الهمم المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية بطوكيو

نادية شريف
  • 308
  • 0
الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر من ذوي الهمم المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية بطوكيو

كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، أبطال الجزائر من ذوي الهمم المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية بطوكيو.

وأقامت رئاسة الجمهورية احتفالا  بقصر الشعب، على شرف الأبطال الذين شرّفوا الجزائر، حضره عدد من الوزراء، حيث حظي المكرمون بشهادات تقدير وعرفان، إضافة لمبالغ مالية، بعد أن أهدوا الجزائر 12 ميدالية، منها أربع ذهبيات ومثلها من الفضة والنحاس.

وقدرت منحة الرئيس لذوي الهمم، أصحاب الميداليات الذهبية بـ 180 مليون سنتيم، عدا البطل اسكندر جميل عثماني فكان من نصيبه 190 مليون سنتيم، فيما حاز أصحاب الفضية على 90 مليون، وأصحاب البرونزية على 48 مليون سنتيم.

كما أمر رئيس الجمهورية بالمناسبة بتعديل النص المحدد لكيفيات تطبيق الاحكام الأساسية لرياضي النخبة، بما يسمح بالمساواة في المنح بين رياضي النخبة.

يذكر أن الرئيس كان قد هنأ الأبطال المشاركين في شبه أولمبياد طوكيو، حيث خص الحاصلين على ميداليات ذهبية بتغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: “ألف مبروك لأبطال الجزائر، صفية جلال، اسكندر جميل عثماني، و اسمهان بوجعدار لإحرازهم ميداليات ذهبية وأرقاما عالمية بطوكيو. دمتم مفخرة للجزائر وقدوة لنظرائكم”.

مقالات ذات صلة
عضو هيئة الدفاع: عقوبة الأخوين القروي قد تصل إلى المؤبد

عضو هيئة الدفاع: عقوبة الأخوين القروي قد تصل إلى المؤبد

في 10 نقاط.. هذه نتائج زيارة رمطان لعمامرة إلى النيجر

في 10 نقاط.. هذه نتائج زيارة رمطان لعمامرة إلى النيجر

حصلية كورونا بالجزائر: 317 إصابة جديدة و27 وفاة

حصلية كورونا بالجزائر: 317 إصابة جديدة و27 وفاة

لماذا لم تطبق مقصلة العهدتين على ترشح “الأميار”؟

لماذا لم تطبق مقصلة العهدتين على ترشح “الأميار”؟

الرئيس تبون يوجه مراسلة إلى رئيس الإتحاد الإفريقي لهذا السبب

الرئيس تبون يوجه مراسلة إلى رئيس الإتحاد الإفريقي لهذا السبب

رخصة مجاهد متوفى لاستيراد سيارة من أوروبا!

رخصة مجاهد متوفى لاستيراد سيارة من أوروبا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد