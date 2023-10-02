الرئيس تبون ينهي مهام الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار (فيديو)

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، مهام الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار، وعيّن رشيد حشيشي خلفا له.

وشغل حشيشي نفس المنصب في وقت سابق، عندما عيّنه رئيس الدولة الراحل عبد القادر بن صالح على رأس المجمّع، خلفا لسابقه عبد المؤمن ولد قدور في أفريل 2019.

وفي نوفمبر 2019، أنهيت مهام حشيشي من المنصب، ليعيّن بدلا منه كمال الدين شيخي. ثم توفيق حكار الذي عيّن رئيسا مديرا عاما لسوناطراك في فيفري 2020.

وتعتبر سوناطراك أكبر شركة نفطية في إفريقيا، وهي توظف أكثر من 200 ألف موظفا في جميع فروعها عبر التراب الوطني. كما تمثل عائداتها السنوية ثلث الناتج الإجمالي في الجزائر.