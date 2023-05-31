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الجزائر

السانكيام الجديد.. هذه هي الشهادة التي ستمنح للناجحين

نشيدة قوادري
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السانكيام الجديد.. هذه هي الشهادة التي ستمنح للناجحين

تنشر، “الشروق” نموذجا عن شهادة مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، “السانكيام الجديد” والتي ستسلم للتلاميذ الخميس 22 جوان الداخل.

وأرفقت الشهادة بجدول توضيحي يظهر بالتفصيل، “مستوى تحكم” المتعلمين في المعارف القاعدية في تسع مواد ممتحنة وهي اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، التربية الإسلامية، التربية العلمية والتكنولوجية، التربية المدنية، التاريخ والجغرافيا.

كما تم إدراج خانة ثانية خاصة تحمل تسمية “توصيف”، وتحدد بدقة الكفاءات المستهدفة للتلاميذ والتي يتم ترجمتها إلى مجموعة “تقديرات كتابية”، تبرز المستوى الدراسي لهم، بناء على نتائجهم المحققة في امتحان “السانكيام الجديد” في دورته الأولى.

للإشارة فقد طالبت وزارة التربية المديرين بطبع الشهادات ودفاتر التقييم في الفترة من 18 إلى 21 جوان الداخل.

كما دعت إلى تنظيم يوم مفتوح للتلاميذ لتسليم الشهادات للمنتقلين للسنة الأولى متوسط، ودفاتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي لكل التلاميذ يوم 22 جوان المقبل.

السانكيام الجديد

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