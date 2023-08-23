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بأمر من الملك سلمان

السعودية تتكفّل بعلاج توأم ملتصق من تنزانيا

الشروق أونلاين
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السعودية تتكفّل بعلاج توأم ملتصق من تنزانيا
ح.م
نقل التوأم السيامي للعلاج

وصل يوم الأربعاء إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية، توأم سيامي (ملتصق) تمّ نقله من تنزانيا بأمر من العاهل السعودي الملك سلمان، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية بالمناسبة، عن رئيس الفريق الطبي المشرف على حالة التوأم التنزاني عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن “هذه المبادرات تعكس إنسانية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع”.

وعبّر الربيعة عن “شكره للملك سلمان وولي عهده، جراء ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، وللعمل الإنساني بشكل عام”.

“ويجسّد هذا البرنامج التفوق الطبي السعودي، الذي يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، لتطوير القطاع الصحي بالمملكة ليكون في طليعة القطاعات الصحية العالمية”، يضيف المتحدث.

من جهتها، أعربت والدة التوأم التنزاني عن “امتنانها لخادم الحرمين وولي عهده، على حفاوة الاستقبال منذ وصولهم إلى المملكة”، يقول المصدر ذاته.

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