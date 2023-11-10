أثناء افتتاح القمة السعودية الإفريقية :

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية تدين الاعتداء العسكري واستهداف المدنيين في القطاع من طرف الإحتلال.

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية تدين الاعتداء العسكري واستهداف المدنيين في القطاع من طرف قوات الإحتلال. هذا خلال كلمته الإفتتاحية لأعمال القمة السعودية الإفريقية والتي نقلتها وكالة الأنباء السعودية.

محمد بن سلمان، وفي كلمته الإفتتاحية لأعمال القمة، اليوم الجمعة، 10 نوفمبر في الرياض، قال “تحرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع”، ليضيف “إننا إذ ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الاسرائيلية للقانون الدولي الإنساني؛ لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.”

أما حول الوضع في السودان، فولي العهد السعودي قال “نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته”.