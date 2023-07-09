أزمة السودان.. مصر تحتضن اجتماع قمة لدول الجوار

أعلنت مصر يوم الأحد أنها ستستضيف اجتماع قمة لقادة دول جوار السودان الخميس المقبل، لبحث سبل إنهاء النزاع المسلح في البلاد.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن القمة ستعقد في 13 جويلية الجاري “من أجل صياغة رؤية مشتركة مع دول الجوار المباشر للسودان، للخروج من الأزمة”.

وستسعى المبادرة المصرية إلى “اتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني، والحدّ من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل”، يضيف ذات البيان.

أبو الغيط يحذّر من تأثير النزاع في السودان على الأمن الغذائي العربي

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الخميس، من خطورة تأثير النزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وقال أبو الغيط خلال لقائه مع إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية العامة، أن “الأوضاع الخطيرة في السودان تستدعي تحركا عربيا ودوليا سريعا”.

وتابع المسؤول أن “الاقتتال في البلاد أدى إلى تعطل المشروعات الزراعية، وتوقف نقل السلع، وتلف كميات كبيرة منها، إلى جانب ارتفاع أسعارها”.

ويعرف السودان منذ منتصف أفريل الماضي، مواجهات عنيفة بين الجيش النظامي للبلاد، وقوات التدخل السريع التي يقودها حميدتي.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص، ونزوح الآلاف هربا من مساكنهم في مناطق النزاع.