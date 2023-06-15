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السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر من دون اشتراط التلقيح ضد كورونا

الشروق أونلاين
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السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر من دون اشتراط التلقيح ضد كورونا
أرشيف
مطار سعودي

قررت السعودية السماح لمواطنيها بالسفر إلى خارج البلاد، من دون اشتراط التلقيح ضد فيروس كورونا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن القرار جاء بناء على “ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا”.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد ألغت في مارس 2022، جميع القيود المفروضة للحدّ من تفشّي كورونا على القادمين إلى المملكة من الخارج.

وشملت الإجراءات التي تم إلغاؤها إلزامية التلقيح ضد كورونا، مع إبقاء هذا الشرط بالنسبة لمواطنيها المسافرين إلى الخارج إلى غاية الخميس 15 جوان.

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