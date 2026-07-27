السعودية تعلن تعرّضها لـ”اعتداءات” بالطائرات المسيّرة من الأراضي العراقية

قالت الخارجية السعودية يوم الإثنين، إن المملكة تعرضت لاعتداءات باستخدام طائرات مسيّرة، أطلقتها “الميليشيات التابعة لإيران في العراق”.

وأعربت الوزارة في بيان، عن “إدانة المملكة بأشد العبارات، لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرّة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق”.

قبل أن تضيف أن الرياض “تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، وحقها في الردّ على مصادر العدوان وردع المعتدين”.

مشدّدة في ذات البيان، على “ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية، كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان”.