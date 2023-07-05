السعودية تعلن عودة إصدار تأشيرات العمرة

أعلنت السعودية مساء الثلاثاء استئناف إصدار التأشيرات الإلكترونية من أجل أداء مناسك العمرة، بعد ختام موسم الحج 1444ه.

وجاء في بيان لوزارة الحج والعمرة في المملكة، إنها شرعت في “إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، منذ الإثنين. ضمن جهودها لتمكين المزيد من المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة”.

وأوضحت الوزارة في ذات البيان أن “تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية يتمّ عبر منصة نسك، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ”.

“وتتميّز منصة نسك بتسهيلها لإجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل”، يضيف بيان الوزارة.

وتسمح هذه المنصة بالفعل، للمعتمرين بالتواصل المباشر مع مقدّمي خدمات العمرة في السعودية. وهي واحدة من الطرق الممكنة لحجز تأشيرة المملكة.

حيث يمكن للراغبين في أداء المناسك، التواصل مع وكالة سفر محلية في الجزائر. من أجل أن تقوم هذه الأخيرة بكافّة الإجراءات اللازمة لرحلة المعتمر إلى البقاع المقدسة.

إلى جانب العمرة عن طريق تأشيرة عند الوصول للمسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية، أو لحاملي التأشيرة الأمريكية أو البريطانية أو تأشيرة “شنغن”.