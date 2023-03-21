السعودية و16 دولة عربية تعلن الخميس أول أيام رمضان
أعلنت المحكمة العليا السعودية يوم الثلاثاء، أن غرّة شهر رمضان للعام الهجري 1444، ستكون يوم الخميس الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادي.
وتعذّرت رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء، في المراصد الفلكية بالمملكة العربية السعودية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وقالت القناة الإخبارية الرسمية في السعودية إن “رؤية الهلال قد تعذّرت في مراصد تمير وسدير وتبوك الفلكية”.
#فيديو_واس | مشاهد من تحري لجنة ترائي هلال شهر #رمضان المبارك مع غروب شمس اليوم بمرصد سدير.#واس_عام pic.twitter.com/AHykioMLWi
— واس العام (@SPAregions) March 21, 2023
كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء سيكون متمّما لشهر شعبان. لعدم ثبوت رؤية هلال شهر الصيام بغد غروب شمس الثلاثاء.
وكذلك الأمر في ليبيا، وتونس، والسودان، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسوريا، والعراق، ولبنان، واليمن، وفلسطين، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر.
وتحرّت معظم الدول العربية هلال الشهر يوم الثلاثاء 21 مارس، الذي يوافق لديها يوم الـ29 من شهر شعبان 1444 ه.
في حين تجتمع لجان الأهلة بكلّ من الجزائر، المغرب، موريتانيا، الأردن، وسلطنة عُمان، لرصد هلال الشهر الفضيل، مساء يوم الأربعاء 22 مارس.