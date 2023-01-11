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السفارة الأمريكية تعلن عن برنامج تبادل ثقافي لفائدة هذه الفئة

الشروق أونلاين
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السفارة الأمريكية تعلن عن برنامج تبادل ثقافي لفائدة هذه الفئة
ح.م
جامعة أمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية عن برنامج تبادل ثقافي مخصص لفائدة أساتذة التعليم الثانوي، يسمح لهم بزيارة الولايات المتحدة مجانا والتعرف على تعليم وثقافة هذه الدولة.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجهت السفارة الأمريكية نداء لجميع المعلمين أو المشرفين أو مطوري المناهج الدراسية أو مؤلفي الكتب المدرسية ذوي الخبرة للمشاركة في برنامج “سوزي”.

واعتبرت السفارة أن البرنامج هو فرصة للذهاب إلى الولايات المتحدة مجانًا ومعرفة المزيد عن التعليم والمجتمع والثقافة الأمريكية.

ودعت السفارة الراغبين في المشاركة والحصول على معلومات وتفاصيل أكثر عن البرمامج زيارة الرابط التالي: https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges

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