الشرطة تحجز أكثر من 184 ألف قرص مهلوس.. وكيلو غرام كوكايين

أفادت الشرطة في بيان أصدرته اليوم، الخميس 27 أفريل، أن مصالح الشرطة القضائية تمكنت من “حجز 184935 قرص مهلوس و01 كغ من الكوكايين و01 كغ من الكيف المعالج، مع توقيف 16 شخص تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و50 سنة، في عمليات متفرقة متعلقة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وهذا على مستوى سبع ولايات: سطيف، قسنطينة، خنشلة، وهران، سيدي بلعباس، الوادي وبسكرة. حسب نفس البيان، تم حجز شحنة كوكايين تقدر بكيلو غرام واحد إضافة إلى “50000 قرص مهلوس و 2 كغ من مادة أساسية تدخل في صناعة مخدر الإكستازي” وهذا على مركبة قادمة من ألميريا الإسبانية، وهذا بعد أن قامت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيفها على مستوى ميناء وهران.

هذا بالإضافة لعمليات أخرى مكنت مصالح الشرطة من توقيف 05أشخاص وضبط 52710 قرص مهلوس، في ولاية سطيف، وتوقيف 3 أشخاص بعد ضبط 45750 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين 300 ملغ، مموهة داخل صناديق البطاطا، في ولاية خنشلة.

كما تم توقيف 6 أشخاص بعد حجز 36475 قرصا مهلوسا في ولايات الوادي، بسكرة وقسنطينة. كما قامت أيضا مصالح الشرطة بالإطاحة في سيدي بلعباس بشخص كان بصدد بيع 1 كغ من الكيف المعالج، حسب نص البيان.