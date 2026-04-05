الشركة الوطنية للاسترجاع والتثمين توقع اتفاقية لتعزيز منظومة التأمين

مع الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين

وقعت الشركة الوطنية للاسترجاع والتثمين (SNRV) اتفاقية شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (La CAAR)، بهدف تعزيز منظومة التأمين ودعم استدامة الأداء، تحت إشراف الرئيس المدير العام لـ SNRV، عبد الحق بزاحي، وبحضور عمار مصلوح، الرئيس المدير العام لشركة La CAAR.

وحسب بيان للمؤسسة، حضر مراسم التوقيع كل من لحسن بن خدة، النائب المدير العام، والمدراء المركزيون من جانب “SNRV”، إلى جانب المدير العام المساعد التقني، ووسيط التأمين، والمديرة المركزية لشؤون الوساطة عن “La CAAR”.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية “SNRV” لتعزيز منظومة التأمين الخاصة بها، بما يضمن حماية مثلى لممتلكاتها وأنشطتها، ويكرس مبادئ التسيير الاحترافي المبني على الاستباقية وإدارة المخاطر.

ويعكس هذا التعاون حرص “SNRV” على بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات وطنية رائدة، بما يعزز استقرارها العملياتي ويطور جاهزيتها لمواكبة مختلف التحديات، ويرسخ أسس بيئة عمل آمنة ومستدامة، مع السعي لتحقيق أداء أكثر كفاءة ومرونة.