الشروق تحصل على وثيقة تعيينات لقاءت تصفيات المونديال

إياب النيجر - الجزائر أخيرا على الساعة الخامسة زوالا !

أخيرا راسلت الثلاثاء الاتحادية الدولية لكرة القدم اتحاد النيجر لكرة القدم تؤكد أن توقيت مباراة العودة بين منتخب النيجر والجزائر لحساب الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022 والمقررة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر القادم بملعب – سيني كونتشي – بنيامي ستلعب رسميا على الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر وليس على الساعة الثامنة مساء.

أكدت الثلاثاء الاتحادية الدولية لكرة القدم أن مباراة الجولة الرابعة بين منتخب النيجر والخضر ستلعب الثلاثاء 12 أكتوبر على الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر بدل الساعة الثامنة، ويعود سبب تقديم توقيت اللقاء، لعدم تمكن اتحاد النيجر لكرة القدم من تجهيز ملعب – سيني كونتشي – بنيامي بالأضواء الكاشفة، وليس لأسباب أمنية مثلما يزعم النيجريون.

ومعلوم أن الفيفا خصصت ثلاثة مواقيت لانطلاق مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وهي الواحدة والرابعة والسابعة بتوقيت غرينيتش، حيث تمنح حرية اختيار التوقيت لكل اتحادية.

وحسب وثيقة رسمية صادرة من الفيفا تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، فإن مباراة العودة بين النيجر والخضر كانت مقررة الثلاثاء 12 أكتوبر بداية من الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، غير أن منافس الخضر طلب رسميا في مرتين تعديل توقيت اللقاء، البداية على الساعة الثامنة ليلا، قبل أن تستقر تشكيلة المدرب كفالي على توقيت الخامسة زوالا، لتمكين لاعبيها من الاسترجاع من سفرية الجزائر الشاقة، خاصة وأنهم لم يتحصلوا الى غاية كتابة هذه الأسطر على الموافقة من الحكومة للحصول على طائرة خاصة للتنقل إلى الجزائر مثل ما أكدته الشروق في عدد أمس، علما أن الفيفا كانت قد قبلت طلب الفاف بتأخير توقيت اجراء مقابلة الجزائر النيجر لحساب الجولة الثالثة، المقررة ليوم الجمعة 8 اكتوبر المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة إلى الساعة الثامنة ليلا.

وفي نفس السياق، قال مصدر الشروق أن اتحاد النيجر من حقه مثلما تنص عليه قوانين الفيفا اختيار الملعب وتوقيت اللقاء، مثلما حدث في مباراتي رابطة الأبطال الإفريقية، فالوفاق وبلوزداد اختارا توقيت التاسعة ليلا، دون أن يحدث المنافسان أي ضجة تذكر، محدثنا قال بصريح العبارة لا داعي لخلق مشاكل نحن في غنى عنها، علينا التركيز، لأن اللقاء يلعب فوق الميدان، ومنتخبنا الأحسن في إفريقيا ولا داعي للدخول في متاهات.

يذكر أن منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو يحتلان سويا المرتبة الأولى في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط لكل فريق، متبوعين بالنيجر (3 نقاط) وجيبوتي بدون رصيد.