“الشروق TV” تتربع على عرش القنوات الجزائرية في رمضان

"إيمار" ترصد نسبا قياسية للمشاهدة

حافظت “الشروق” على مكانتها في ريادة القنوات خلال الشهر رمضان بباقة من البرامج التي تنوّعت بين الدراما والكوميديا والسلاسل الفكاهية، حيث استقطبت برامج الشروق خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل مختلف الشرائح الاجتماعية، وتؤكد هذه الصدارة محافظة الشروق على مكانتها كقناة للعائلة.

أشارت دراسة لمعهد “ايمار” المتخصص في إعداد الدراسات الإحصائية واستطلاعات الرأي، أن الشروق تصدرت المشهد خلال الأسبوع الأول من رمضان، وجاءت في صدارة القنوات من حيث المتابعة، حيث حققت الشروق نسبة 38 في المائة متبوعة بقناة الباهية بنسبة 14 في المائة وتليها قناة بور تيفي بنسبة 11 في المائة فيما حلت قنوات التلفزيون الجزائري في المرتبة الرابعة بنسبة 8 في المائة للقناة الأولى و5 في المائة للقناة الثانية بينما حلت كل من القناة السادسة والرابعة في المرتبة السابعة والثامنة على التوالي بنسب تراوحت بين 3 و2 في المائة. وأشارت ذات الدراسة إلى أن الشروق تصدرت مشهد القنوات الجزائرية بنسبة 28 في المائة متبوعة بقناة الباهية التي حلت في المركز الثاني بـ6 في المائة فيما تقاسم كل من التلفزيون العمومي وقناة “بور تيفي” المركز الثالث بنسبة 4 في المائة.

وفي ذات الإطار، واستنادا إلى أرقام دراسة معهد “إيمار”، فإن قناة الشروق تصدرت أيضا مشهد المتابعة لدى المشاهد الجزائري مقارنة مع باقي القنوات بما في ذلك الأجنبية خلال الأسبوع الأول من شهر الصيام بنسبة 23 في المائة.

وبخصوص البرامج الأكثر مشاهدة خلال الشهر الفضيل، فقد أكدت أرقام معهد “ايمار” صدارة الشروق بباقة متنوعة من البرامج منها الدرامية والفكاهية وبرامج “الشو” . وقد حلّ مسلسل “بابور اللوح” في صدارة الأعمال الدرامية من حيث المشاهدة بنسبة 16 في المائة وبمعدل 5 ملايين مشاهدة متبوع بمسلسل يما بنسبة 15 في المائة وأربع ملايين مشاهدة فيما حلّ مسلسل بنت البلاد في المركز الثالث بنسبة 8 في المائة ومليوني مشاهدة ثم سلسلة “مسعود مسعودة” على قناة الباهية بـ8 في المائة وتحقيق مليوني مشاهدة.

كما جاءت أيضا السلسلة الكوميدية “دقيوس ومقيوس” في موسمها الرابع على الشروق في صدارة البرامج الكوميدية بنسبة مشاهدة وصلت إلى 6 في المائة وبمعدل مليون مشاهدة إضافة إلى برنامج “ديما رابحين” مع ياسمين عماري والذي حقق مليوني مشاهدة وكذا سلسلة “في التسعين” والتي حققت أربع ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وأشارت الدراسة إلى أن الأرقام المقدّمة تشمل نسب المشاهدة على الشاشة وعلى المواقع الافتراضية وشبكة الأنترنيت وهذا لتزامن عرض بعض البرامج مع صلاة التراويح، ما يدفع قطاع واسع من الجمهور إلى إعادة مشاهدة الأعمال على اليوتوب أومواقع التواصل.

من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن النساء أكثر متابعة للمسلسلات الدرامية والبرامج الترفيهية فيما يتابع الرجال السلاسل الفكاهية وبرامج المنوعات، حيث تصدر مسلسل “بابور اللوح” على الشروق الاهتمام لدى الجنس اللطيف بـ68 في المائة مقابل 32 في المائة للرجال، وكان مسلسل “يما” الأكثر متابعة لدى النساء بـ86 في المائة مقابل 14 في المائة لفئة الرجال. بينما كانت سلسلة “في التسعين” الأكثر متابعة لدى الرجال بنسبة 64 في المائة مقابل 36 في المائة لدى النساء، كما كانت أيضا سلسلة “دقيوس ومقيوس” الأكثر متابعة لدى الذكور بنسبة 61 في المائة مقابل 39 في المائة لدى النساء.

وتعطي أرقام معهد “ايمار” توضيحات حول توجهات المشاهد الجزائري خلال الشهر الكريم، حيث يركز مشاهدته على البرامج المحلية والقنوات الوطنية ويفضل الإنتاج المحلي على غيره، وهذا نظرا لطبيعة الشهر الكريم الذي يتميز باللمة العائلية وأن المشاهد الجزائري يبحث عن صورته وواقعه في الشاشة.

كما توضح أيضا أرقام “ايمار” تراجع التلفزيون العمومي خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل مقارنة بالنسب التي حققها العام الماضي كما صنعت قناة “الباهية” المفاجأة من خلال تقدمها في المركز مقارنة بباقي القنوات وهذا بفضل سلسلة “مسعود ومسعودة”.