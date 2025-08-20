الطيب لوح يطالب بمحاكمته في جلسة سرّية مغلقة

لأجل كشف حقائق خفية لا يتحمل مسؤولية تسريبها إلى العلن

القاضي يفصل في طلب المتهم يوم 2 سبتمبر الداخل

طالب وزير العدل الأسبق، حافظ الأختام، الطيب لوح، هيئة محكمة مجلس قضاء الجزائر، بمحاكمته في جلسة سرية ومغلقة، لأسباب قال عنها إنها “خاصة”.

وقبل أن تؤجل رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء محاكمة الوزير الأسبق، مجددا، عن وقائع الإخفاء والتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، التمس الطيب لوح إجراء المحاكمة في جلسة سرية ومغلقة لا يحضرها إلا هو وهيئة المحكمة ومحامي دفاعه، لكشف حقائق خفية لا يتحمل مسؤولية تسريبها إلى العلن فيما بعد.

ومن جهتها، أكدت رئيس الغرفة أنها ستنظر في الطلب، لكن بعد تأجيل المحاكمة لـ15 يوما، أي في 2 سبتمبر الداخل.

وسيمثل لوح في التاريخ المذكور أعلاه أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة، أين ستواجهه المحكمة بتهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت في 7 جويلية الماضي حضوريا، وجاهيا وابتدائيا عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق الوزير الأسبق مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة..