الطيّب مزياني يلتحق رسميا بالنادي الإفريقي التونسي

بعقدٍ يمتد حتى شهر جوان 2026

تعاقد، الثلاثاء، النادي الإفريقي بصفة رسمية مع الطيب مزياني لمدة موسمين وذلك في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ عقده مع نادي أبها السعودي. وخضع الدولي الجزائري للفحص الطبي قبل توقيع العقد لينطلق المسؤولون في سباق ضد الساعة من أجل تأهيله، ونجح مسؤولو نادي باب الجديد في تأهيل اللاعب الجزائري الذي أصبح قادرا من الناحية الإدارية على أن يشارك في المباريات بداية من مواجهة يوم الخميس أمام النجم الرياضي الساحلي.

التحق رسميا، الدولي الجزائري، الطيب مزياني بالنادي الإفريقي التونسي في صفقة انتقال حر، قادمًا من أبها السعودي بعقدٍ يمتد لثلاثة مواسم؛ حتى شهر جوان 2026، على عكس ما نشرته تقارير إعلامية تونسية مؤخّرًا بفشل الصفقة، استنادًا إلى صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادي من التعاقدات.

وكاد الإفريقي أن يتلقّى ضربةً موجعةً في صفقة مزياني، بعد حصول زكريا العبيدي، لاعب الفريق السابق، على حُكم من محكمة التحكيم الرياضي ضد نادي “نادي باب الجديد”، بحسب ما ذكرت إذاعة موزاييك التونسية.

وحصل العبيدي شهر جويلية الماضي على حُكم من المحكمة الرياضية ضد النادي الإفريقي، يُلزِم الفريق التونسي بسداد حوالي 400 ألف دولار إلى اللاعب، وذلك بعد الشكوى التي تقدّم بها بعد رحيله عن النادي.

ودافع العبيدي -الذي تخرّج من أكاديمية فريق أولمبيك ليون الفرنسي- عن قميص نادي الإفريقي في 14 مباراة، بين عامي 2018 و2019، ولم يسجّل أيّ هدف.

وكان يجب على إدارة الإفريقي سداد الغرامة المالية خلال 45 يومًا أي قبل يوم الأحد 17 سبتمبر، وإلا فالاتحاد الدولي سيعاقب النادي بحرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. الإفريقي لم يدفع الغرامة بالفعل، ليفرض الاتحاد الدولي عقوبة منعه من إبرام التعاقدات؛ لكن المثير أن إدارة النادي الإفريقي حسمت صفقة التعاقد مع مزياني قبل صدور العقوبة.

وكان الدولي الجزائري قد فند جملة ما قيل حول انتقاده لناديه السابق أبها السعودي وأشار أنه لا يملك حسابًا على منصة تويتر سابقًا، مؤكدًا أن الحساب الذي كان يغرد باسمه “مزور”. ووجه مزياني رسالة للجماهير عبر حسابه على “إنستغرام”،مثلما أكدته “الشروق”، في عدد أمس، تبرأ من كل ما قيل في هذه القضية: “الحساب الذي كان يغرد مزور، وليس لي به أي علاقة نهائيا… علاقتي مع نادي أبها مميزة واحترافية، وأقدم كل الشكر والتقدير لكل العاملين في النادي، وأتمنى لهم كل التوفيق في منافسات دوري روشن السعودي”.