ضبْط 30 مليارا في منزل الرئيس السابق لنادي مقرة!

يمثل رفقة 18 متهما أمام القضاء في 20 سبتمبر

يمثل الرئيس السابق لنادي مقرة، الناشط في البطولة المحترفة الأولى، المدعو “ر.م”، يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، أمام محكمة بئر مراد رايس، عن وقائع فساد تتعلق بتورطه في المتاجرة غير الشرعية بمادة “التبغ”، من خلال تأسيس شركات بأسماء أشخاص آخرين، بينهم موظفون عنده، ثم يقوم بعد مدة من ممارسة نشاطه بغلقها وتأسيس شركات أخرى جديدة وهكذا دواليك.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن تتعلق بممارسات مشبوهة لرجل الأعمال، تتعلق بتهرب ضريبي وعدم دفع المستحقات الضريبية الناتجة عن نشاط بيع “التبغ”، مع تزوير الفواتير وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق واسع في القضية.

المتهم أسس شركات للتبغ وورّط موظفيه في ممارسات مشبوهة

وتوصلت عملية التدقيق والتحري إلى أن المتهم الرئيسي في ملف الحال هو الرئيس السابق لنادي نجم مقرة في البطولة المحترفة الأولى، المدعو “ر.م” والذي يقوم بتأسيس شركات لبيع “التبغ” بطريقة غير شرعية، من خلال استغلال أسماء عدة أشخاص بينهم موظفون عنده، وبعد مدة لا تتعدى 6 أشهر يقوم بغلقها ومن خلال مخطط “ممنهج” يعيد فتح شركات أخرى جديدة، مما أسفر عن تهرب ضريبي “كبير” يقدر بملايير الدينارات، ليقوم هذا الأخير بتحويلها إلى الخارج ثم تبييضها من خلال شراء عقارات.

المتهمون متابعون بتبييض الأموال والتهرب الضريبي والتزوير

والأكثر من ذلك، فإنه وخلال عملية المداهمة التي قامت بها مصالح الأمن بعد الحصول على الإذن بالتفتيش من نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، تم العثور على مبلغ 30 مليار سنتيم في بيته بالجزائر العاصمة، ليتم توقيفه وتقديمه أمام محكمة بئر مراد رايس، والتي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت رفقة 11 شخصا آخر وهم أصحاب الشركات بالأسماء فقط، فيما تم وضع 7 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.

ويتابع في القضية التي ستبتّ فيها محكمة الجنح ببئر مراد رايس، هذا الأربعاء، 45 متهما بين الأشخاص والشركات، وقد وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع المعمول به في إطار رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية إلى جانب التهرب الضريبي والغش والتملص بطرق تدليسية من الضريبة.