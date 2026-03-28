تسبّب في إغلاق 5 مستشفيات وتدمير 48 آلية إسعاف

العدوان على لبنان يودي بحياة 51 من الكوادر الطبية

العدوان على لبنان يودي بحياة 51 من الكوادر الطبية
ح.م
العدوان على لبنان

استهدف العدوان الصهيوني على لبنان منذ مطلع الشهر الجاري، 9 مستشفيات وقتل 51 شخصا من الكوادر الطبية، حسب ما كشفه وزير الصحة اللبناني يوم السبت.

كما تسبّب العدوان، وفق ما ذكره الوزير، في إغلاق 5 مستشفيات، وتدمير 48 آلية إسعاف. إلى جانب إصابة 114 مسعفا و12 عاملا صحيا بجروح.

وأكدت الوزارة عزمها “رفع ملف قانوني متكامل لمجلس الوزراء. تمهيدًا لتقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية القطاع الصحي”.

لبنان تعلن السفير الإيراني “شخصا غير مرغوب فيه”

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.

واشنطن تهدّد بـ”ضربة أقوى” ما لم تُقرّ طهران بهزيمتها

شهر من الحرب.. ترامب يصعّد والكيان يقصف منشآت نووية والحوثيون يردّون

الدفاع الجوي الإيراني يعلن تدمير مقاتلة “إف 16” أمريكية

أكسيوس: البنتاغون يستعد لتوجيه “ضربة قاضية” لإيران

استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي حول العالم

4 دول إسلامية تجتمع في باكستان لوقف الحرب على إيران

