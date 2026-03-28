العدوان على لبنان يودي بحياة 51 من الكوادر الطبية

تسبّب في إغلاق 5 مستشفيات وتدمير 48 آلية إسعاف

استهدف العدوان الصهيوني على لبنان منذ مطلع الشهر الجاري، 9 مستشفيات وقتل 51 شخصا من الكوادر الطبية، حسب ما كشفه وزير الصحة اللبناني يوم السبت.

كما تسبّب العدوان، وفق ما ذكره الوزير، في إغلاق 5 مستشفيات، وتدمير 48 آلية إسعاف. إلى جانب إصابة 114 مسعفا و12 عاملا صحيا بجروح.

وأكدت الوزارة عزمها “رفع ملف قانوني متكامل لمجلس الوزراء. تمهيدًا لتقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية القطاع الصحي”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.