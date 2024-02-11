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الجزائر

العرباوي يتباحث مع سفير الفيتنام بالجزائر

الشروق أونلاين
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العرباوي يتباحث مع سفير الفيتنام بالجزائر

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، الأحد، بقصر الحكومة، سفير جمهورية فيتنام بالجزائر،تران كوك خانه.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد تناولت المحادثات علاقات الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين الجزائر وفيتنام.

كما استعرض الطرفان التقدم الحاصل في تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة المنعقدة خلال شهر اكتوبر 2023 لاسيما في المجالات الاقتصادية الاستثمارية والاجتماعية والثقافية.

وأكد الجانبان على الإرادة المشتركة لترقية التعاون الثنائي بين البلدين إلى مراتب أعلى وأوسع. يضيف البيان.

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