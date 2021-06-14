العربية تحفظ ماء وجه “السانكيام”.. ونتائج كارثية في الفرنسية والرياضيات

الأساتذة ينهون التصحيح في ظرف قياسي

أنهي الأساتذة عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام”، دورة جوان 2021، الإثنين، في ظرف قياسي، إذ تم تسجيل نتائج كارثية في مادة اللغة الفرنسية لتبقى مادة “مسقطة” على مدار سنوات عديدة، في حين تمكنت مادة اللغة العربية حفظ “ماء وجه” الامتحان بعد تحصل أغلب التلاميذ على علامات تراوحت بين الحسنة والجيدة، ليتم الإعلان عن النتائج في 22 جوان الجاري عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

أكدت، مصادر “الشروق”، على أن عملية التصحيح قد انطلقت الجمعة الفارط “11 جوان 2021″، عبر 62 مركزا للتصحيح، إذ تمكن الأساتذة المصححون من استكمال التصحيحين الأول والثاني في ظرف قياسي لم يتعد ثلاثة أيام، في حين اضطرت بعض المراكز إلى توقيف التصحيح اضطراريا بسبب تزامن العملية مع إجراء الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 12 جوان، أين قاموا باستئناف العملية الاثنين، على أن ينطلقوا في التصحيح الثالث والأخير اليوم الثلاثاء الذي يستغرق نصف يوم فقط، بسبب قلة أوراق الإجابات التي تستدعي تصحيحا ثالثا من قبل لجان أخرى.

وأشارت، نتائج التصحيح في اختبار مادة اللغة الفرنسية، إلى حصول عدد كبير من الممتحنين على علامات كارثية تراوحت بين 1 و5 من 10، في حين تحصلت فئة أخرى على النقطة 0.5 من 10، الأمر الذي استاء له الأساتذة المصححون كثيرا على اعتبار أن مستوى التلاميذ في هذه المادة لم يتحسن ولم يتطور على مدار سنوات عديدة ولا تزال بذلك المادة “مسقطة” لأغلبهم، بالمقابل افتك تلاميذ ممتازون العلامة الكاملة 10 من 10 في المادة، لكن عددهم يبقى ضئيلا جدا.

وأضافت، مصادرنا بخصوص مادة اللغة العربية، بأنها قد تمكنت من حفظ “ماء وجه” امتحان شهادة “السانكيام”، إذ تحصل أغلب التلاميذ على نتائج مرضية وجيدة، حيث تراوحت العلامات بين 8 و9 من 10، في حين تحصل عدد قليل منهم على العلامة الكاملة 10 من 10، بالمقابل فقد جاءت نتائج الممتحنين في مادة الرياضيات في العموم متوسطة بناء على التصحيحين الأول والثاني، إذ تحصل أغلبهم على علامات تحت المعدل تراوحت بين 3 و4 من 10، بسبب طبيعة الأسئلة التي وردت -حسب تصريحات الأساتذة- غير واضحة وتضمنت فخا.

وبخصوص الخطأ الذي سجل في اختبار مادة اللغة الفرنسية، في الفقرة الخاصة بالتعبير الكتابي، أين صنفت لجنة إعداد الأسئلة الأسماء “منزل وحديقة وغابة”، ضمن خانة الصفات، وطلبت من التلاميذ توظيفها في الإجابة، أكدت مصادرنا بأن الخطأ لم يؤثر على الإجابة على اعتبار أن “الجدول المرفق” قد تضمن مجموعة من الأدوات المساعدة على الإجابة وليست مرتبطة بالإجابة مباشرة، وأوضحت بأن التلاميذ النجباء قد تفطنوا للخطأ وأجابوا بطريقة صحيحة.

وكانت مديريات التربية للولايات قد فتحت في الـ13 جوان الجاري مراكز التجميع والإغفال لامتحان شهادة التعليم المتوسط الذي ينطلق اليوم الثلاثاء ويستمر على مدار ثلاثة أيام وتغلق في 3 جويلية المقبل.