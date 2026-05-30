العلامة المفسّر سي حاج محند الطيب في ذمة الله

ترجم معاني القرآن كاملا إلى اللغة الأمازيغية

توفي يوم السبت الإمام العلامة ومفسّر القرآن الكريم الشيخ سي حاج محند الطيب، في ولاية تيزي وزو، عن عمر ناهز 92 سنة.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في تعزيته إلى عائلة الفقيد:”لقد فقدت الجزائر برحيله علما من أعلامها، ورجلا فذا أفنى عمره في خدمة الدين والعلم”.

كما وصف الوزير الراحل بـ”الإمام والمربي والمعلّم، الذي كرّس حياته للتدريس والإرشاد ونشر معاني القرآن الكريم. وكان له فضل ترجمة القرآن كاملا إلى اللغة الأمازيغية”.

“وأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى أسرته الكريمة، وإلى تلامذته ومحبيه، بخالص عبارات التعازي وصادق المواساة”، يضيف الوزير.

الفقيد من مواليد 1934 ببلدية إيفرحونن في تيزي وزو، وهو من روّاد زاوية ثاغراسث في بجاية، ومعهد ابن باديس بقسنطينة. عمل أستاذا ومفتشا في قطاع التربية الوطنية.

ويعدّ الإمام الراحل أول من ترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية، حيث اعتمدت ترجمته من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.