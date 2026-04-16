الفريق أول شنقريحة: الجزائر تواصل ترسيخ حضورها كشريك فاعل دوليا

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجزائر تعزز يقظتها الاستراتيجية عبر مقاربات استباقية، بما يضمن ترسيخ مكانتها كشريك دولي موثوق وفاعل في محيطها الجيو-أمني.

وجاءت تصريحات الفريق أول خلال إشرافه اليوم الخميس، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالناحية العسكرية الأولى على افتتاح أشغال ملتقى نظمته المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي بعنوان: “التهديدات الخارجية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية: تحديات أمنية ورهانات استراتيجية”.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز الفريق أول أن هذه التظاهرة العلمية تندرج ضمن جهود الجيش الوطني الشعبي لترسيخ ثقافة التفكير الاستباقي وتعزيز آليات الاستشراف الاستراتيجي، بما يسمح بفهم أعمق للتحولات الدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار الجزائر ومصالحها الحيوية.

وأوضح رئيس الأركان أن البيئة الدولية الراهنة تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتشابك وتزايد التنافس على الموارد ومجالات النفوذ، إضافة إلى بروز أدوات جديدة للتأثير والضغط، ما يجعل من الاستشراف الاستراتيجي ضرورة ملحة في صناعة القرار الأمني.

كما أشار إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات ساهمت في إعادة تشكيل مفهوم القوة في العلاقات الدولية، حيث أصبح التحكم في المعرفة والبحث العلمي وبناء السيناريوهات المستقبلية عنصراً حاسماً في تحديد موازين النفوذ.

وأضاف الفريق أول أن الجيش الوطني الشعبي يواصل، تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، جهوده في رفع الجاهزية العملياتية وتحديث منظومته التكوينية والتجهيزية، بما يعزز قدرته على مواجهة مختلف التهديدات الحالية والمستقبلية.

وعقب ذلك، أعلن الفريق أول عن الافتتاح الرسمي لأشغال الملتقى، الذي تضمن مداخلات ونقاشات علمية حول التهديدات الخارجية والتحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، بمشاركة خبراء وأخصائيين في المجال الأمني والاستراتيجي.