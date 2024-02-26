الفريق أول شنقريحة: الجزائر كانت ولا تزال تقف إلى جانب القضايا العادلة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، الإثنين، أن الجزائر كانت ولا تزال تقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم.

وفي كلمة له خلال زيارة عمل التي قادته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، قال الفريق أول إن الجزائر كانت ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية.

واعتبر الفريق أول أنه على الرغم من التباعد الجغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية إلا أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسات القهر والظلم والاستبداد.

وأضاف: “مهما اختلفت الثقافات والجغرافيا يبقى الاحتلال يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية كما أن استمرار الاحتلال وقمعه للمقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود”.

وأوضح رئيس الأركان أنه يتعين على كل أحرار العالم الحرص أكثر من أي وقت مضى على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال في كل مكان من خلال إرساء موجبات مجتمع دولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ولى عليها الدهر والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام.

وشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، الإثنين في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

الفريق أول السعيد شنقريحة: