الفريق أول شنقريحة يزور المملكة العربية السعودية

يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، السبت، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا لرئيس الجمهورية.

وجاء في بيان لوزراة الدفاع الوطني أنه “ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، يشرع الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى السعودية ابتداء من السبت لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض المُزمع تنظيمه من 4 إلى 8 فيفري 2024

كما سيغتنم الفريق أول شنقريحة هذه الفرصة، لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والالتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين، لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.