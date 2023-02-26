الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدولة البريطاني المكلّف بالقوات المسلّحة

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدولة المكلّف بالقوات المسلحة البريطانية جايمس ستيفان هيبي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هامّ.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تطرق الجانبان في لقائهما إلى “حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين، وسبل تعزيزه مستقبلا”.

كما تحدث الطرفان عن “التحدّيات الأمنية التي يعرفها العالم عموما، والقارة الإفريقية على وجه الخصوص. حيث تبادل الفريق أول مع ضيفه البريطاني “وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

“ّويمثل هذا النوع من النشاطات واللقاءات، فرصا مواتية للارتقاء بالحوار الإستراتيجي بين الجزائر وبريطانيا العظمى إلى مصاف تطلعات جيشي البلدين”، يقول الفريق أول شنقريحة.

من جهته، أبدى المسؤول البريطاني “استعداد بلاده لتطوير التعاون العسكري الثنائي بين البلدين في مختلف الميادين”.

نصّ كلمة الفريق أول شنقريحة لدى استقبال وزير الدولة البريطاني: