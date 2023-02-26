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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدولة البريطاني المكلّف بالقوات المسلّحة

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدولة البريطاني المكلّف بالقوات المسلّحة
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدولة المكلّف بالقوات المسلحة البريطانية جايمس ستيفان هيبي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هامّ.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تطرق الجانبان في لقائهما إلى “حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين، وسبل تعزيزه  مستقبلا”.

كما تحدث الطرفان عن “التحدّيات الأمنية التي يعرفها العالم عموما، والقارة الإفريقية على وجه الخصوص. حيث تبادل الفريق أول مع ضيفه البريطاني “وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

“ّويمثل هذا النوع من النشاطات واللقاءات، فرصا مواتية للارتقاء بالحوار الإستراتيجي بين الجزائر وبريطانيا العظمى إلى مصاف تطلعات جيشي البلدين”، يقول الفريق أول شنقريحة.

من جهته، أبدى المسؤول البريطاني “استعداد بلاده لتطوير التعاون العسكري الثنائي بين البلدين في مختلف الميادين”.

نصّ كلمة الفريق أول شنقريحة لدى استقبال وزير الدولة البريطاني:

إن زيارتكم هذه تأتي بعد أيام قليلة من زيارة مارشال الجو مارتن إيليوت سامبسون، بصفته المستشار الأعلى للدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي مكنت الطرفين من التطرق إلى مواضيع الساعة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

إن هذا النوع من النشاطات واللقاءات، يُمثل فرصا مواتية للارتقاء بالحوار الإستراتيجي بين الجزائر وبريطانيا العظمى إلى مصاف تطلعات مؤسستينا.

أؤكد لكم أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تُبدي استعدادها التام وإرادتها الثابتة لبذل الجهود اللازمة، من أجل تجسيد ديناميكية تعاون تعود بالفائدة على المؤسستين، وقائمة على أساس تبادل صريح ورؤية موضوعية وبراغماتية.

وفيما يخص التعاون العسكري الثنائي، أود التنويه بنوعية العلاقات التي تحرص السلطات العليا لبلدينا على ترقيتها أكثر فأكثر، لاسيما من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار تبادل الخبرات في إطار مكافحة الإرهاب وفي مجال التكوين.

أيضا وبهدف تنويع نشاطات تعاوننا الثنائي، يمكننا القيام بالمشاورات الثنائية اللازمة، قصد تحديد الفرص المتاحة والمجالات المواتية من أجل تجسيدها.

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