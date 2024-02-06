الفريق أول شنقريحة يُستقبل من طرف وزير الدفاع السعودي

بحث رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أول، السعيد شنقريحة، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وجاء هذا خلال استقبال الفريق أول شنقريحة من قبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.

وفي تغريدة له عبر منصة “إكس” قال الأمير خالد بن سلمان “التقيت معالي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق الأول السعيد شنقريحة”.

وأضاف “استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا تعاوننا الدفاعي، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية”.