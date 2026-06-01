الفريق أول شنڤريحة يواصل زيارته إلى سلطنة عمان في يومها الثاني

الفريق أول السعيد شنڤريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

يواصل الفريق أول السعيد شنڤريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين زيارته إلى سلطنة عمان لليوم الثاني على التوالي.

وبدعوة من الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، شرع أمس الأحد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، أمس الأحد.

وسيلتقي الفريق أول شنڤريحة خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العمانيين لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

