“الفيفا” تكشف عن الزي الرسمي للمتطوعين

كأس العالم 2026:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن الزي الرسمي لمتطوعي كأس العالم 2026، الذي يتميز بتصميم جذاب ونابض بالبهجة، حيث سيرتدونه عند ترحيبهم بالوافدين من مختلف أرجاء العالم.

وسيؤدي متطوعو البطولة دورا محوريا في إضفاء أجواء نابضة بالحيوية على كأس العالم هذا العام في أميركا الشمالية، من خلال عملهم في 24 مجالا عبر مختلف الملاعب ومواقع التدريب والمواقع التي ستستضيف مهرجان المشجعين وغيرها من المواقع الرئيسية في المدن المستضيفة، حيث سيشكل هذا الزي عنوان حضورهم المميز.

ويحمل الزي المصمم خصيصا للبطولة الهوية البصرية لكأس العالم 2026، ويبرز التصميم المميز لبرنامج للمتطوعين، والمتمثل في زخرفة مستوحاة من شكل القلب، وذلك في إشارة إلى أن المتطوعين هم النبض الحقيقي للبطولة. كما تنسجم ألوانه الزاهية مع الطاقة الاستثنائية التي يضفيها المتطوعون على الفعاليات. وجاء هذا الطقم ليلبي احتياجات المتطوعين في أثناء أداء مهامهم في ظل تنوع الظروف المناخية في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية، إذ يضم قطعاً قابلة للارتداء على طبقات ومواد تسمح بمرور الهواء لضمان راحتهم في جميع الأوقات.

ويشتمل الزي الكامل للمتطوعين على خيارات متعددة يمكن تنسيقها بمرونة، من بينها أحذية رياضية وجوارب وسترة متوسطة السماكة وقمصان وسراويل قصيرة وسراويل رياضية وقبعة وحقيبة خصر، إضافة إلى رقع خاصة بكل مدينة مستضيفة. وسيحصل كل متطوع على ثلاث رقع من هذا النوع، وهي مستلهمة من ثقافة السترات الجامعية في أمريكا الشمالية، بما يتيح له إضفاء لمسته الخاصة على مظهره مع الاحتفاء بالمدينة المستضيفة التي يمثلها.

وفي ظل تنقل الجماهير بين الدول الثلاث المستضيفة، سيشكل زي المتطوعين رمزا بصريا موحدا يعكس في الآن نفسه روح المتطوعين والتجربة الاستثنائية التي تقدمها كأس العالم وإلى جانب تسهيل التعرف عليهم، سيشكل هذا الزي أيضاً تذكاراً دائماً لهذه البطولة التاريخية. وكان أكثر من مليون شخص قد تقدموا بطلبات للانضمام إلى أكبر برنامج للمتطوعين في تاريخ الفيفا، والذي سيضم نحو 50 ألف متطوع.

وإذ يعكس فريق المتطوعين التنوع العالمي الذي يميز كرة القدم، فإنه يجمع أشخاصا من مختلف الأقطار، وتتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر من 80 عاما، من طلبة إلى متقاعدين، ومن مشارِكين للمرة الأولى إلى متطوعين يعودون بخبرات اكتسبوها من مشاركات سابقة.

وسيؤدي المتطوعون دورا محوريا في المساعدة على توفير تجارب لا تنسى لكل من سيحضر البطولة، علماً أن المشاركة في هذه النسخة تمثل بالنسبة لكثيرين منهم فرصة العمر ليكونوا في صميم أعظم اللحظات الكروية، ويتركوا بصمة خالدة في المجتمعات المحلية.