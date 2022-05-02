“الفيفا” لم تحسم بعد أمر ملف مباراة الجزائر والكاميرون

لا تمتّ العقوبات المالية لـ “الفيفا” على المنتخب الوطني، بِصلة للطّعن الذي تقدّم الاتحاد الجزائري لِكرة القدم ضد حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما، الذي أدار مباراة العودة أمام الكاميرون.

ويُسدّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم غرامة مالية قيمتها 30 ألف فرانك سويسري، وفقا لِبيان “الفيفا”.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية بعد صدور بيان “الفيفا”: “هذه العقوبة المفروضة لا علاقة لها بِالاستئناف الذي تقدّم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي يطعن في تحكيم الغامبي بكاري غاساما، المُتّهم بِاتخاذ عدّة قرارات لصالح الكاميرون”.