“الفيفا” يعتمد قانونا جديدا في كأس العالم 2026

مستوحى من لعبة كرة السلة

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ومجلس الاتحاد الدولي للعبة “إيفاب” ( IFAB)، على تطبيق جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مستوحى من قوانين كرة السلة.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن القانون هدفه منع عمليات الحجب أو “البلوك” في أثناء تنفيذ الركلات الحرة والركنيات، سواء عبر إعاقة المدافعين أم منعهم بشكل واضح من الدفاع عن الكرة، وهي الحركة المعروفة في كرة السلة على نطاق واسع.

ولن يقتصر الأمر على ذلك، ولكن سيتمكن الفيديو من التدخل إذا حدث هذا الحجب خلال التحركات التي تسبق التسديدة، حتى لو كانت الكرة لم تدخل إطار اللعب بعد. وإذا تبين حرمان مدافع من أي فرصة للدفاع عن الهجمة بسبب مخالفة ارتكبت قبل تنفيذ الركلة، سيتم إلغاء الهدف، بغض النظر عن كون الكرة لم تكن في اللعب وقت وقوع المخالفة.

وسخرت الصحيفة من أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيف دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وقالت إن “هذا القانون مناهض له تماما”، في إشارة إلى اعتماد الفريق اللندني على الركلات الركنية لهز شباك الخصوم بتعليمات من الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وبذلك، ستظهر الحالة السابعة التي يمكن لتقنية الفيديو التدخل فيها، بعد الحالات الـ4 التقليدية، وهي ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة، وصحة الأهداف وتحديد هوية اللاعب المعاقَب، قبل إضافة حالتين جديدتين مؤخرا، وهما الإنذار الثاني المؤدي إلى الطرد، والقرارات المتعلقة بالركلات الركنية.

وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارا من كأس العالم وبعدها في جميع المسابقات اعتبارا من 1 جويلية، وسيكون بإمكان الفيديو مراجعة الإنذارات الثانية، التي تؤدي إلى بطاقة حمراء، وإلغاؤها إذا تبين أنها ناتجة عن خطأ تحكيمي واضح.

كما سيتم إلغاء الركنيات إذا أظهرت مراجعة سريعة داخل غرفة “الفار” أن قرار احتساب الركنية كان خاطئا بشكل واضح، وستتم هذه المراجعة خلال الفترة القصيرة الممتدة من لحظة إطلاق الحكم لصافرته وحتى تمركز اللاعبين لتنفيذ اللعبة.

إلى جانب ذلك، ستطبق القاعدة الجديدة الخاصة بمنع “الحجب” وستضطر الفرق التي تعتمد كثيرا على الألعاب التكتيكية والاحتكاكات داخل منطقة الجزاء، إلى توخي حذر أكبر عند تنفيذ الركنيات والكرات الثابتة.

ويرى “الفيفا” أن الركنيات والركلات الحرة يجب ألا تتحول إلى ساحة فوضى يسمح فيها بكل شيء، ولذلك تسعى هذه التعديلات إلى توفير حماية أكبر للمدافعين وضمان عدالة المنافسة داخل منطقة الجزاء.