القدرات الصاروخية لإيران.. هذا ما تقوله استخبارات الناتو!

تثير القدرات الصاروخية التي تمتلكها إيران قلقا متزايدا لدى الدول الغربية، في ظل ما تعتبره تقارير استخباراتية تابعة لـحلف شمال الأطلسي “الناتو” تطورا لافتا في مدى ودقة الترسانة الإيرانية.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن مصادر خاصة فإن أجهزة استخبارات “الناتو” تعتقد أن إيران ما زالت تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية رغم الضربات الأخيرة، كما حذرت من أنها لا تزال تمتلك إمكانية الوصول إلى الجزء الأكبر من صواريخها ومنشآتها تحت الأرض.

وبحسب المصادر، ترى استخبارات “الناتو” أن إيران احتفظت بما لا يقل عن 60% من قدراتها الصاروخية، فيما تشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية، وفق التقرير، إلى أن 90% من مواقع الإطلاق والمنشآت العسكرية الخاصة بالتخزين في إيران أصبحت تعمل جزئيًا أو بشكل كامل، ما يعني أن طهران قادرة على مواصلة أي صراع مع الولايات المتحدة لأشهر.

وفي وقت سابق، كشف تقرير استخباراتي أمريكي، أن إيران أقوى مما يتخيل الرئيس دونالد ترامب، إذ ما تزال تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية، رغم الضربات والضغوط العسكرية الأخيرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، استنادا إلى وثائق استخباراتية سرية، أن إيران استعادت إمكانية الوصول إلى 30 قاعدة صاروخية من أصل 33 في مضيق هرمز، لافتة إلى أنها ما تزال تحتفظ بنحو 70 بالمئة من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب، إضافة إلى منصات الإطلاق المتنقلة.

