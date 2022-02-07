القضاء يستمع إلى 30 شخصا في قضية انفجار عين ولمان

مالكا شحنة العطور ومسير الشركة متهمون بالقتل الخطأ

مثل 30 شخصا أمام قاضي التحقيق بمحكمة عين ولمان بولاية سطيف، الإثنين، في قضية الانفجار الذي خلف 8 قتلى، بسبب شحنة من العطور كانت وراء أكبر كارثة تشهدها هذه البلدية.

المعنيون تختلف صفاتهم بين متهمين وضحايا وشهود، وقد وجهت تهمة القتل الخطإ لثلاثة أشخاص، والذين تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق كمتهمين، ويتعلق الأمر بصاحبي البضاعة ومسير المؤسسة المختصة في العطور.

وأما البقية فيمثلون الضحايا الذين نجوا من الانفجار، والذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة. كما تتضمن القائمة مجموعة من الشهود الذين كانوا متواجدين في مكان وقوع الحادث.

وجاء قرار الإحالة على العدالة بعد تفقد موقع الحادث من طرف الشرطة العلمية، التي قامت بتحريات معمقة داخل المستودع، أين تم حجز بعض مخلفات الحادث وإخضاعها للمعاينة العلمية. لتليها فيما بعد عملية حجز البضائع التي كانت مخزنة في مستودع مجاور للبناية التي وقع فيها الانفجار، والذي كانت به كمية أخرى من العطور.

والجدير بالذكر أن مصالح أمن عين ولمان سبق لها أن حجزت كمية من العطور لها علاقة بهذه القضية، أين قامت بتشميع البضاعة وفتح تحقيق في الملف.

يذكر أن الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، والذي خلف 8 قتلى و14 جريحا، سببه العطور والمواد الكيميائية التي كانت في المستودع الذي يقع أسفل بناية فردية بحي 583 قطعة بعين ولمان، ويعد أعنف انفجار تعرفه المنطقة وقد خلف ردود فعل متباينة.

واليوم بعدما هدأت النفوس جاء دور العدالة للتحقيق في قضية العطر الذي فاحت منه رائحة الموت.