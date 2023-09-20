الكرملين يؤكد: بوتين سيزور الصين

يستعدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين، حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف يوم الأربعاء.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين، إنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، وأن الإعلان عن موعدها سيكون في وقت لاحق.

وقال بيسكوف:“لقد تمّ التوصل إلى اتفاق بشأن الزيارة، ويجري الإعداد لها في الوقت الحالي. وسنبلغكم بموعدها في الوقت المناسب”.

ولم يشارك بوتين في قمة نيودلهي، ولا في قمة مجموعة بريكس قبلها بجنوب إفريقيا، بسبب إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه، على خلفية الحرب في أوكرانيا.