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الجزائر

الكشف عن موعد إعادة فتح معبر الدبداب أمام الحركة التجارية

الشروق أونلاين
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الكشف عن موعد إعادة فتح معبر الدبداب أمام الحركة التجارية
ح.م

سيتم إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي أمام الحركة التجارية بين الجزائر وطرابلس نهاية شهر فبراير الجاري، حسب ما أكده مسؤول ليبي.

وكشف رئيس بلدية غدامس قاسم المانع الاستعداد لإعادة فتح معبر الدبداب البري أمام الحركة التجارية نهاية شهر فبراير الجاري.

وفي تصريح  لوسائل إعلام محلية، قال المسؤول بأنه سيتم خلال اجتماع مشترك بين الجانبين الليبي والجزائري الإعلان عن افتتاح المعبر.

وأوضح المتحدث ذاته بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية من الجانبين، خاصة بعد اتفاق البلدين على تحديث اتفاقية منع الازدواج الضريبي بينهما.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبي قد أعلن خلال زيارته للجزائر شهر ماي الماضي إمكانية إنشاء منطقة تجارية حرة بين ليبيا والجزائر .

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