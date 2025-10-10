-- -- -- / -- -- --
الكشف عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر وأوغندا

جماهير "الخضر" في مدرجات ملعب حسين آيت أحمد

كشفت إدارة ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وز، عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر وأوغندا.

وأكدت إدارة الملعب عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أن عملية بيع تذاكر المباراة ستنطلق هذا السبت، في حدود منتصف النهار.

وسيتم طرح تذاكر المباراة التي تدخل في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال 2026، عبر منصة “ديجي تيكت”.

ويستقبل المنتخب الوطني، أوغندا، الثلاثاء المقبل بداية من الساعة الخامسة مساءً، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

وحسم “الخضر” أمسية الخميس، تأهلهم إلى مونديال 2026 ، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب الصومال، في إطار الجولة التاسعة من التصفيات.

وستكون مباراة أوغندا، فرصة لاحتفال المنتخب مع الجماهير بالتأهل إلى المونديال.

ومن المنتظر أن يمنح المدرب بيتكوفيتش الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين، ومن بين بينهم الأسماء الجديدة التي استدعيت لأول مرة.

