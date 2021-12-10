“الكناباست” تعود إلى الإضرابات بعد عطلة الشتاء

متمسكة بمواصلة المقاطعة الإدارية

قررت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، التمسك بمواصلة الإضراب الوطني بصيغته متجددا أسبوعيا لمدة يومين، والذي سيستأنف مباشرة بعد انقضاء عطلة الشتاء، فيما تقرر أيضا مواصلة مقاطعة كافة الأعمال الإدارية دون تراجع إلى غاية الاستجابة للمطالب المطروحة.

أوضحت نقابة “الكناباست”، في بيان صدر عنها الجمعة، بأن اجتماع المجلس الوطني الذي انعقد يومي 08 و09 ديسمبر الجاري في دورة استثنائية بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة، قد أفرز التمسك بمواصلة الحركة الاحتجاجية الوطنية دون توقف بصيغتها المتجددة أسبوعيا كل يومين، والتي ستستأنف مباشرة بعد انقضاء العطلة الشتوية وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، مع التمسك أيضا بمواصلة مقاطعة كافة الأعمال الإدارية والمتعلقة أساسا بصب العلامات الخاصة بالتقييم المستمر، نقاط الفروض ونقاط الامتحانات، بالإضافة إلى مواصلة الحركات الاحتجاجية المرافقة على غرار الاعتصامات الولائية والجهوية.

وأكدت النقابة على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام مسعود بوديبة على أن الأساتذة قد أجمعوا على أن ردود وزارة التربية الوطنية الواردة في محضر التفاوض الثاني والمؤرخ في 30 نوفمبر 2021 لم ترق إلى آمالهم وتطلعاتهم.

وشدد على أن المربين قد عبروا وخلال انعقاد المجلس الوطني بحضور 42 ولاية لمناقشة الأوضاع الحالية ودراسة محاضر الجمعيات العامة وتقارير المجالس الولائية، عن استيائهم وتذمرهم من قرارات الوصاية الموصوفة بالانفرادية والفوقية، دون استشارة وإعلام الشركاء الاجتماعيين، خاصة ما تعلق بقرارات الخصم من الرواتب ومن منحة المردودية بطرق عقابية، على حد تعبيره.