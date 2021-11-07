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الجزائر
قررت مقاطعة صب علامات الفروض والاختبارات

“الكناباست” تقاطع الدراسة مجددا

نشيدة قوادري
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“الكناباست” تقاطع الدراسة مجددا
أرشيف

قررت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، التمسك بمواصلة الإضراب المتجدد أسبوعيا لمدة يومين إلى غاية تحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية والتربوية المرفوعة للوصاية، إذ سيتم مقاطعة الدراسة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

وأوضحت النقابة بأنه عقب دراسة محاضر الجمعيات العامة وتقارير المجالس الولائية وتحديد استراتيجية الآفاق المستقبلية، خلال أشغال المجلس الوطني الذي انعقد في دورة طارئة يومي الـ5 والـ6 نوفمبر الجاري بولاية البليدة، أوضحت بأنه قد تم الاتفاق بالإجماع بعد نقاش مطول وجاد على أن محضر التفاوض مع وزارة التربية الوطنية لم يأت بالجديد، وعليه فقد تقرر التمسك بمواصلة الاضراب المتجدد أسبوعيا بدءا من اليوم الاثنين على مدار يومين، مع التصعيد بحركات احتجاجية مرافقة تتمثل في تنظيم اعتصامات ولائية وجهوية يحدد تاريخها لاحقا، بالإضافة إلى مقاطعة صب نقاط الفروض والامتحانات.

واستنكرت “الكناباست” سياسية التضييق على ممارسة العمل النقابي والممثلين النقابيين بجرهم إلى أروقة المحاكم، على غرار ممثلي النقابة في الولايات التالية، خنشلة، قسنطينة، النعامة، بجاية وأم البواقي.

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