الكويت تدعو إيران لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

من أجل حقل ضخم للغاز

دعا مسؤول في الخارجية الكويتية يوم الإثنين، السلطات في إيران إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتمكين بلاده مما اعتبره “حقوقها” في استغلال حقل للغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت عن المسؤول الذي لم تذكره هويته قوله إن “المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت”.

وأضاف المسؤول الكويتي أن “الثروات الطبيعية في المنطقة المذكورة، مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة فيها”، على حدّ تعبيره.

قبل أن يتابع قائلا:”تجدد الكويت دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني”.

واكتشف حقل الدرة البحري للغاز في مياه الخليج عام 1967، ويعتقد أنه سيوفر نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، لكل من الكويت والسعودية.