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المؤثرون الجزائريون.. أين هم مما يجري في فلسطين؟

الشروق أونلاين
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المؤثرون الجزائريون.. أين هم مما يجري في فلسطين؟

تساءل ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن سبب الصمت المطبق للمؤثرين الجزائريين بشأن الأحداث الجارية في قطاع غزة، مع أن القضية الفلسطينية من أولى اهتمامات الدولة الجزائرية.

وشهدت مختلف المنصات، حسب متابعين، غيابا تاما لصوت من يسمون أنفسهم بالمؤثرين، الذين يغمضون أعينهم عن ما يجري في فلسطين وينشرون تفاهات في غير وقتها، متعلقة بالموضة والمأكولات والأغاني وما إلى ذلك.

وقال مناصرون للقضية الفلسطينية إن بإمكان المؤثرين دعم المقاومة من خلال حساباتهم المليونية، بنشر صور وفيديوهات عملية “طوفان الأقصى” وما يعانيه الشعب الفلسطيني على يد المحتل الصهيوني، والمجازر المرتكبة في غزة، ليبرر البعض سكوتهم بالخوف من سياسات المواقع وخوارزمياتها.

في ذات السياق أكد البعض على أن نصرة القضية الفلسطينية التي هي في النهاية قضية كل العرب لا بد وأن يتم بذكاء وتحايل على سياسات شبكات التواصل، لافتين إلى أهمية ترتيب الأولويات ومواكبة الأحداث بعدم التجاهل.

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