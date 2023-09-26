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اقتصاد

المدير العام لسوناطراك يتفقد مصفاة “أوغيستا” بإيطاليا

الشروق أونلاين
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المدير العام لسوناطراك يتفقد مصفاة “أوغيستا” بإيطاليا
مصفاة "أوغيستا" بجزيرة صقلية بإيطاليا

تفقد المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، يومي 25 و26 سبتمبر، مصفاة “أوغيستا” بجزيرة صقلية بإيطاليا من أجل الإطلاع على سير العمليات الإنتاجية ومتابعة المشاريع المسجلة بها. 

ورافق حكار مجموعة من إطارات سوناطراك حسب بيان المجمع، حيث “قدمت الإطارات المسيرة للمصفاة عرضا مفصلا حول الإنجازات المسجلة سنة 2022”.

“وبلغ مستوى الإنتاج 7.9 مليون طن من الوقود والمواد البترولية الأخرى وتسجيل رقم أعمال 7.2 مليار يورو مقابل تكاليف الاستغلال التي بلغت 6.8 مليار يورو”، حسب البيان.

كما حققت المصفاة مؤشرات أداء إيجابية في مجالات الاستغلال، السلامة والحفاظ على المحيط مما حسن ترتيبها فيما يخص مؤشر الاستدامة.

وتمّ خلال الزيارة أيضا الاطلاع “على المشاريع المسجلة في مخطط تطوير المصفاة المتعلقة بالحفاظ على البيئة و المناخ، منها:  مشروع معالجة المياه الملوثة الناجمة عن عمليات التكرير لتصبح مطابقة للمعايير البيئية المعمول بها بإيطاليا”.

“ومشروع استبدال المعدات القديمة التي تستعمل الغاز بمعدات كهربائية حديثة من أجل خفض البصمة الكربونية للمصفاة”، يضيف البيان.

وذكر المصدر نفسه أن “الزيارة فرصة للإطلاع على جميع وحدات الإنتاج، الصيانة و المراقبة التابعة للمصفاة ومعاينة سير عمليات الشحن عبر مركز التخزين و التوزيع أوغيستا”.

وفي الأخير، قدم حكار لإطارات وعمال المصفاة “شكره على المجهودات المبذولة ومساهمتهم في الانتقال السلس لهذه المصفاة إلى ملكية مجمع سوناطراك”

بالإضافة إلى “استمرار عمليات الإنتاج والتسويق خلال جائحة كورونا، كما حثهم على مواصلة هذه الجهود لتطوير المصفاة وتطوير قدرتها التنافسية في السوق الدولية”.

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