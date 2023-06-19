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المراقبة التقنية للمركبات: نحو منح تسهيلات للمستثمرين في المجال

الشروق أونلاين
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المراقبة التقنية للمركبات: نحو منح تسهيلات للمستثمرين في المجال
ح.م

سيتم مستقبلا منح كل التسهيلات للمستثمرين في مجال المراقبة التقنية للمركبات، حسب ما أعلن عنه وزير النقل يوسف شرفة.

وأوضح الوزير، على هامش وضع حيز الخدمة لوكالة خاصة للمراقبة التقنية للسيارات والشاحنات بأم البواقي بأنه “سيتم منح كل التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال” بهدف “إنشاء شبكة قوية للمراقبة التقنية للمركبات عبر الوطن”.

وأضاف شرفة بخصوص التسهيلات المتعلقة بالاستثمار في مجال المراقبة التقنية للمركبات، أنه سيتم إلغاء الشرط المتضمن ضرورة تجسيد المشروع بالأنماط الثلاث (المراقبة التقنية للمركبات والسيارات النفعية والدراجات).

وأشار في هذا الصدد إلى أن المستثمر ”يمكن له الاستثمار في أحد من الأنماط الثلاث”.

ولفت وزير النقل إلى أنه “قد تم تحضير مرسوم، هو الآن قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي سيصدر قريبا من أجل انفتاح السوق أكثر في هذا المجال”.

كما ذكر  شرفة بأن الاستثمار، خصوصا في مجال الخدمات على غرار مشاريع المراقبة التقنية للمركبات من شأنه خلق الثروة، لافتا إلى أن ”أبواب الاستثمار مفتوحة”، وأن التسهيلات اللازمة ستقدم للمستثمرين من أجل الحصول على الوثائق اللازمة، لاسيما منها شهادة المطابقة.

ويواصل وزير النقل زيارة العمل والتفقد إلى ولاية أم البواقي بمعاينة منشآت ومشاريع تابعة للقطاع بمدن أم البواقي وعين البيضاء وعين مليلة.

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